“In tre anni ho vissuto in trenta case” Quando Rushdie fece una visita segreta in America

Il 25 marzo 1992 il Washington Post pubblicò una intervista a Salman Rushdie durante una visita-lampo negli Stati Uniti dello scrittore in cerca di solidarietà. Ne ripubblichiamo alcuni estratti. Salman Rushdie è arrivato segretamente a Washington questa settimana per chiedere aiuto per la sua situazione – una taglia di un milione di dollari posta sulla sua testa dal leader iraniano, l'ayatollah Ruhollah Khomeini, tre anni fa. Rushdie è entrato in clandestinità Quando il suo romanzo, "I versetti satanici", ha provocato una condanna a morte di Khomeini per blasfemia. All'unico evento pubblico – un discorso a una conferenza sulla libertà di espressione a Rosslyn – Rushdie ha distribuito le prime copie tascabili del suo libro.

