Il vero problema di Dazn non sono i server, ma chi c’è dietro (Di venerdì 19 agosto 2022) Milioni di tifosi italiani hanno protestato contro la piattaforma Dazn, la cosiddetta “Netflix del calcio”. Questo episodio fa parte del lato oscuro delle “società digitali” in cui siamo immersi. sono stato tra i primi ad usare l’espressione “società digitale” rispetto alle tradizionali definizioni di V dominio nella dottrina militare, infosfera coniata dal filosofo Luciano Floridi, ecc. Non le giudico sbagliate, ma riduttive. La dimensione digitale è ormai diventata trasversale e pervasiva. Al di là del disastro mediatico nella prima giornata di campionato di calcio quanto è successo è la riprova che la politica (e in particolare la sinistra) sbagliano a considerare la transizione digitale solo nei suoi aspetti positivi – peraltro molteplici (come ad esempio la telemedicina). È indispensabile accendere I riflettori anche sulle grandi concentrazioni di ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 agosto 2022) Milioni di tifosi italiani hanno protestato contro la piattaforma, la cosiddetta “Netflix del calcio”. Questo episodio fa parte del lato oscuro delle “società digitali” in cui siamo immersi.stato tra i primi ad usare l’espressione “società digitale” rispetto alle tradizionali definizioni di V dominio nella dottrina militare, infosfera coniata dal filosofo Luciano Floridi, ecc. Non le giudico sbagliate, ma riduttive. La dimensione digitale è ormai diventata trasversale e pervasiva. Al di là del disastro mediatico nella prima giornata di campionato di calcio quanto è successo è la riprova che la politica (e in particolare la sinistra) sbagliano a considerare la transizione digitale solo nei suoi aspetti positivi – peraltro molteplici (come ad esempio la telemedicina). È indispensabile accendere I riflettori anche sulle grandi concentrazioni di ...

