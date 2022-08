(Di venerdì 19 agosto 2022) Non so se qualcuno ricorda Contrattempo (Contratiempo) il film del 2016 scritto e diretto da Oriol Paulo che vidi su Netflix nel luglio del 2017… Ebbene forse non tutti sanno che nel 2018 il regista Stefano Mordini ne trasse un remake in salsa italiana – “Il”, ora su Amazon Prime video – facendosi aiutare nella sceneggiatura da Massimiliano Catoni; ci fu per i due anche una nomination ai David di Donatello nel 2019. L’imprenditore tech Adriano Doria (Riccardo Scamarcio) è accusato dell’omicidio della sua amante, la modella Laura Vitale (Miriam Leone): la sua posizione è gravissima perché il nostro è stato ritrovatopolizia in flagranza di reato all’Hotel Bellavista di Molveno nella stanza 215 con le sue impronte digitali sulla statuina utilizzata per l’uccisione. Nel tentativo di riuscire a cavarlo di ...

"Il testimone invisibile", ossia quanto è diversa la verità processuale dalla realtà - ilNapolista Il remake italiano di Contratiempo, di Stefano Mordini con Scamarcio e Miriam Leone. Un omicidio, un uomo trovato in flagranza di reato ...