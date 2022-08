Icardi in Turchia per trattare con Galatasaray e Fenerbache (Di venerdì 19 agosto 2022) Secondo quanto riportato da The Sun, Mauro Icardi e Wanda Nara si sarebbero recati in Turchia per parlare con il Galatasaray e con il Fenerbache.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 19 agosto 2022) Secondo quanto riportato da The Sun, Mauroe Wanda Nara si sarebbero recati inper parlare con ile con il....

sportli26181512 : Icardi in Turchia per trattare con Galatasaray e Fenerbache: Secondo quanto riportato da The Sun, Mauro Icardi e Wa… - Lana1Malta : Finaccia Icardi che finisce in Turchia ?? - barcelvona : #Icardi , destinazione Turchia ????? #GalatasarayTransfer #Galatasaray #Fenerbahce - BullaInterista : Icardi, tentativo del Galatasaray. Stavo pensando che ora separato dalla shampista, free se prova a fare in Turchia… - asromaliveit1 : Incontro in Turchia con #wandanara: il #Fenerbache e il #Galatasaray sono interessate a Mauro #Icardi ?? Ulteriore… -