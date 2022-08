“Ha preso una strada diversa”. Carlo Verdone, chi è la figlia Giulia e cosa fa (Di venerdì 19 agosto 2022) Nel corso delle numerose interviste rilasciate negli anni Carlo Verdone ha sempre chiacchierato come un fiume in piena, incantando e divertendo chiunque con i suoi racconti veraci e imbastiti alla perfezione. Ma il regista e attore non si è mai sbilanciato per ciò che riguarda la sua vita privata. Sulla ex moglie Gianna Scarpelli, la figlia Giulia (1986) ed il figlio Paolo (1988) poco e nulla, comprensibilmente. Perché avrebbe dovuto? Non è cinema. Dunque non si sa poi tanto degli eredi dell’icona del cinema, Carlo Verdone che ha fatto assaggiare l’atmosfera e la comicità del nostro Paese in tutto il mondo e che continua a farlo in modo brillante. Forse si tratta anche di una loro necessità, visto quanto i riflettori possono essere crudeli ed insistenti con i figli d’arte. Tra i ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 19 agosto 2022) Nel corso delle numerose interviste rilasciate negli anniha sempre chiacchierato come un fiume in piena, incantando e divertendo chiunque con i suoi racconti veraci e imbastiti alla perfezione. Ma il regista e attore non si è mai sbilanciato per ciò che riguarda la sua vita privata. Sulla ex moglie Gianna Scarpelli, la(1986) ed il figlio Paolo (1988) poco e nulla, comprensibilmente. Perché avrebbe dovuto? Non è cinema. Dunque non si sa poi tanto degli eredi dell’icona del cinema,che ha fatto assaggiare l’atmosfera e la comicità del nostro Paese in tutto il mondo e che continua a farlo in modo brillante. Forse si tratta anche di una loro necessità, visto quanto i riflettori possono essere crudeli ed insistenti con i figli d’arte. Tra i ...

FBiasin : Questa cosa dell’#Inter che “non crede nei giovani” fa abbastanza sorridere. L’#Inter ha creduto talmente tanto in… - ladyonorato : Arriva un nuovo fakevax, contro una variante che questa estate ormai hanno preso tutti e che verrà rimpiazzata da a… - elio_vito : Sgarbi non tornerà più in Svizzera perché ha preso una multa, la destra gli darà un collegio sicuro... - valentini_fra : RT @unoscribacchino: “Nessun precedente penale per lui ma la decisione di sbatterlo in carcere come misura cautelare in attesa del processo… - goldmoonlight_ : Preso il top per il concerto di Lou, ora stra indecisa se mettere sotto una gonna o un pantalone -