Grande musica ad Ardea: i New Trolls in concerto in riva al mare (Di venerdì 19 agosto 2022) La Grande musica arriva a Marina di Ardea. Domenica 28 agosto, presso lo stabilimento La Cannuccia, i New Trolls si esibiranno in concerto. La Storia della musica Italiana: da 55 anni i New Trolls rappresentano uno dei vertici della musica italiana d'autore, sapendo attraversare e assorbire tutti i linguaggi della musica, dal beat degli inizi al progressive degli anni '70, fino al pop raffinato degli anni a seguire. Oggi la formazione capitanata da Nico Di Palo e Gianni Belleno ripercorre tutti i momenti della loro strepitosa carriera con un concerto emozionante e imperdibile per tutti quelli che li hanno amati e che li amano ancora. Domenica 28 agosto Live concert on the beach

