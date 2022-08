Fabrizio Romano: Ufficiale, confermato. Tanguy Nianzou si unisce al Siviglia a titolo definitivo dal Bayern… (Di venerdì 19 agosto 2022) Ufficiale, confermato. Tanguy Nianzou si unisce al Siviglia a titolo definitivo dal Bayern per 20 milioni di euro, add-on incluso. Il Bayern ha la priorità di firmarlo di nuovo in futuro, più la clausola di vendita. #Siviglia confermato come rivelato lunedì sera. pic.twitter.com/K3cnJfVHvJ — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 17 agosto 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di venerdì 19 agosto 2022)sialdal Bayern per 20 milioni di euro, add-on incluso. Il Bayern ha la priorità di firmarlo di nuovo in futuro, più la clausola di vendita. #come rivelato lunedì sera. pic.twitter.com/K3cnJfVHvJ —(@) 17 agosto 2022 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

