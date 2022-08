“È sarcasmo e non diffamazione”, Travaglio vince la causa contro Renzi che lo aveva querelato per averlo definito “mitomane” (Di venerdì 19 agosto 2022) Matteo Renzi aveva chiesto un risarcimento da 500mila euro nei confronti di Marco Travaglio, ma i giudici hanno deciso che la definizione data dal giornalista al leader di Italia Viva rientrasse nell’ambito della legittima critica (a livello personale) politica, come forma di sarcasmo, e senza gli estremi della diffamazione. E così il primo round (perché ci sono anche altre querele mosse dal l’ex Presidente del Consiglio) va al direttore de Il Fatto Quotidiano che, di fatto, è stato prosciolto da ogni accusa. Renzi Travaglio, dare del “mitomane” non è diffamatorio La querela era stata depositata nel novembre del 2021 e faceva riferimento a quanto scritto (e ribadito lo stesso giorno, durante il suo intervento a “Otto e Mezzo”, su La7) da Marco ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Matteochiesto un risarcimento da 500mila euro nei confronti di Marco, ma i giudici hanno deciso che la definizione data dal giornalista al leader di Italia Viva rientrasse nell’ambito della legittima critica (a livello personale) politica, come forma di, e senza gli estremi della. E così il primo round (perché ci sono anche altre querele mosse dal l’ex Presidente del Consiglio) va al direttore de Il Fatto Quotidiano che, di fatto, è stato prosciolto da ogni accusa., dare del “” non è diffamatorio La querela era stata depositata nel novembre del 2021 e faceva riferimento a quanto scritto (e ribadito lo stesso giorno, durante il suo intervento a “Otto e Mezzo”, su La7) da Marco ...

