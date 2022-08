De Ligt infortunato, Nagelsmann: «Dovremo aspettare, non è al top» (Di venerdì 19 agosto 2022) Primi problemi fisici per De Ligt al Bayern Monaco: arriva l’annuncio del tecnico Nagelsmann Problemi per il difensore olandese, così l’ha annunciato il tecnico del Bayern Monaco nella conferenza pre Bochum: INFORTUNIO DE Ligt – «Ha subito uno strappo ai legamenti della mano ieri. Ha fatto una risonanza magnetica e se può giocare con un’ingessatura ed è indolore, può esserci. Mi sarebbe piaciuto lanciarlo, lo ammetto. Ma Dovremo aspettare e vedere quando sarà opportuno. Non è ancora al 100%» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Primi problemi fisici per Deal Bayern Monaco: arriva l’annuncio del tecnicoProblemi per il difensore olandese, così l’ha annunciato il tecnico del Bayern Monaco nella conferenza pre Bochum: INFORTUNIO DE– «Ha subito uno strappo ai legamenti della mano ieri. Ha fatto una risonanza magnetica e se può giocare con un’ingessatura ed è indolore, può esserci. Mi sarebbe piaciuto lanciarlo, lo ammetto. Mae vedere quando sarà opportuno. Non è ancora al 100%» L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportface2016 : #BayernMonaco | #Nagelsman: '#DeLigt in dubbio: si è infortunato alla mano' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Nagelsmann: 'De Ligt? Si è infortunato alla mano, non è ancora al 100%' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Nagelsmann: 'De Ligt? Si è infortunato alla mano, non è ancora al 100%' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Nagelsmann: 'De Ligt? Si è infortunato alla mano, non è ancora al 100%' - apetrazzuolo : BAYERN MONACO - Nagelsmann: 'De Ligt? Si è infortunato alla mano, non è ancora al 100%' -