Covid | in Cina test a tappeto anche ai pesci

Pechino, 19 ago. (Adnkronos Salute/Dpa) - Le autorità locali in Cina hanno dato il via a una campagna di test per il Covid anche sui pesci di mare. Video dei tamponi effettuati nel porto di Xiamen sono stati pubblicati sui social, provocando reazioni ironiche. L'assessorato alla salute della città di Xiamen, nel sud del Paese, ha confermato l'avvio della campagna di test, rivolta non solo ai pescatori al loro rientro in porto, ma anche ai pesci che hanno pescato. "Quello che viene pescato deve essere testato", ha affermato un portavoce. "E se i pesci sono positivi cosa fanno, li mandano nei centri per la quarantena?", è uno dei commenti pubblicati in reazione alla foto che fa riferimento alle controverse politiche di

