Cincinnati, ancora la pioggia: Tsitsipas e Sabalenka rimandati negli spogliatoi (Di venerdì 19 agosto 2022) pioggia ancora protagonista a Cincinnati. Dopo una fase iniziale di temporeggiamento, infatti, sono stati rimandati negli spogliatoi sia Stefanos Tsitsipas sia Aryna Sabalenka, protagonisti nei loro rispettivi match di quarti di finale. Il greco è stato interrotto in un momento cruciale ovvero sul 4-3 in proprio favore nel tie-break del primo set contro lo statunitense John Isner. La biellorussa, invece, si trova in vantaggio sul 3-2 contro la cinese Shuai Zhang, a cui era riuscita a cancellare ben due palle break nel game prima della sospensione. I giocatori sono stati trattenuti sul campo più del dovuto a causa di una pioggia inizialmente debole. Alla fine, però, gli organizzatori hanno deciso di farli uscire dal campo di fronte al ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022)protagonista a. Dopo una fase iniziale di temporeggiamento, infatti, sono statisia Stefanossia Aryna, protagonisti nei loro rispettivi match di quarti di finale. Il greco è stato interrotto in un momento cruciale ovvero sul 4-3 in proprio favore nel tie-break del primo set contro lo statunitense John Isner. La biellorussa, invece, si trova in vantaggio sul 3-2 contro la cinese Shuai Zhang, a cui era riuscita a cancellare ben due palle break nel game prima della sospensione. I giocatori sono stati trattenuti sul campo più del dovuto a causa di unainizialmente debole. Alla fine, però, gli organizzatori hanno deciso di farli uscire dal campo di fronte al ...

