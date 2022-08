Ama non assume operatori ma solo manager. Nuova infornata (Di venerdì 19 agosto 2022) Neanche nella Roma semi svuotata dal Ferragosto l'Ama riesce a garantire ai romani un livello adeguato di igiene e a svuotare i cassonetti, come pure il sindaco Gualtieri aveva promesso di fare dopo aver mancato l'obiettivo della sua campagna elettorale: «la città pulita entro Natale» In compenso, ecco le nomine di mezza estate: con una sorta di procedura d'urgenza arriverà dal Demanio un nuovo dirigente: stipendio annuo 163 mila euro. Il nuovo presidente Daniele Pace, che è anche amministratore delegato di Invitalia, e ricopre il doppio ruolo in un delicato gioco di equilibri, ha verbalizzato l'assunzione della Nuova «risorsa», un costo in meno per l'Agenzia del Demanio, uno in più sotto la voce stipendi per la municipalizzata (100%) romana, il più grande operatore nella gestione integrata dei rifiuti ambientali. L'obiettivo dichiarato è reperire sul mercato le ... Leggi su iltempo (Di venerdì 19 agosto 2022) Neanche nella Roma semi svuotata dal Ferragosto l'Ama riesce a garantire ai romani un livello adeguato di igiene e a svuotare i cassonetti, come pure il sindaco Gualtieri aveva promesso di fare dopo aver mancato l'obiettivo della sua campagna elettorale: «la città pulita entro Natale» In compenso, ecco le nomine di mezza estate: con una sorta di procedura d'urgenza arriverà dal Demanio un nuovo dirigente: stipendio annuo 163 mila euro. Il nuovo presidente Daniele Pace, che è anche amministratore delegato di Invitalia, e ricopre il doppio ruolo in un delicato gioco di equilibri, ha verbalizzato l'assunzione della«risorsa», un costo in meno per l'Agenzia del Demanio, uno in più sotto la voce stipendi per la municipalizzata (100%) romana, il più grande operatore nella gestione integrata dei rifiuti ambientali. L'obiettivo dichiarato è reperire sul mercato le ...

