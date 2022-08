Vuelta 2022, decima tappa cronometro Elche-Alicante: data, orari, diretta tv e streaming (Di giovedì 18 agosto 2022) La Vuelta di Spagna 2022 riprende dopo il secondo giorno di riposo con la decima tappa, in programma martedì 30 agosto. Si tratta della cronometro individuale di 30,9 chilometri da Elche ad Alicante, una prova contro il tempo senza particolari difficoltà altimetriche ma con l’insidia del vento nel finale lungo la costa. Di seguito il dettaglio degli orari di partenza. Vuelta 2022: CALENDARIO TAPPE COMPLETO orari, TV E streaming – I corridori prenderanno il via in ordine inverso di classifica generale, con il primo atleta atteso intorno alle 14:40 e la maglia rossa che dovrebbe iniziare la sua cronometro intorno alle 16:55 per poi chiudere la prova intorno alle 17:30. ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Ladi Spagnariprende dopo il secondo giorno di riposo con la, in programma martedì 30 agosto. Si tratta dellaindividuale di 30,9 chilometri daad, una prova contro il tempo senza particolari difficoltà altimetriche ma con l’insidia del vento nel finale lungo la costa. Di seguito il dettaglio deglidi partenza.: CALENDARIO TAPPE COMPLETO, TV E– I corridori prenderanno il via in ordine inverso di classifica generale, con il primo atleta atteso intorno alle 14:40 e la maglia rossa che dovrebbe iniziare la suaintorno alle 16:55 per poi chiudere la prova intorno alle 17:30. ...

