Vola Gimbo | vogliamo un' altra doppietta - Sport - quotidiano net

(Di giovedì 18 agosto 2022) Gianmarco Tamberi, 30 anni, è campione olimpico in carica del salto in alto. A luglio è giunto quarto ai Mondiali di Eugene con la misura di 2,33

RaiNews

Gianmarco Tamberi, 30 anni, è campione olimpico in carica del salto in alto. A luglio è giunto quarto ai Mondiali di Eugene con la misura di 2,33A Montecarlo si. Come e più di sempre. Noah Lyles e Shelly - Ann Fraser non smettono di stupire: lo ...Tamberi, 30 anni. Afpflop Non a tutti il Principato però dice bene. La ... Jacobs sul tetto d'Europa, è oro nei 100. Bronzo di Crippa nei 5000 metri - La diretta Dopo l’oro di Jacobs stasera alle 20.05 la finale dell’alto con il "gemello" di Tokyo. Super Dallavalle: splendido argento nel triplo ...A Montecarlo Noah 19”46 nei 200, Shelly-Ann 10”62 nei 100, la keniana Kipyegon a 30/100 dal record del mondo dei 1500. Gimbo nell’alto si ferma a 2.20 ...