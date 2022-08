Sanità | ad Avellino solo ' codici rossi' in Pronto soccorso

(Di giovedì 18 agosto 2022) -,18 AGO - Stop alle ambulanze del 118 che non hanno pazienti in codice rosso. La decisione è stata assunta dal direttore sanitario del "Moscati" di, Rosario Lanzetta, per ...

Agenzia ANSA

,18 AGO - Stop alle ambulanze del 118 che non hanno pazienti in codice rosso. La decisione è stata assunta dal direttore sanitario del "Moscati" di, Rosario Lanzetta, per fronteggiare la grave situazione che da settimane si registra presso il pronto soccorso dell'azienda ospedaliera del capoluogo irpino.