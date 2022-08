Rientro in ufficio, meno smart working e riapertura scuole: perché settembre sarà uno stress test per il Covid (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono molti i fronti aperti. Con in più il problema che saremo in piena campagna elettorale. Anche se il governo Draghi, in carica per gli affari correnti, ha i poteri di gestire eventuali emergenze Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono molti i fronti aperti. Con in più il problema che saremo in piena campagna elettorale. Anche se il governo Draghi, in carica per gli affari correnti, ha i poteri di gestire eventuali emergenze

Guido_Carella : RT @sole24ore: ?? Rientro in #ufficio, meno #smartworking e riapertura #scuole: perché #settembre sarà uno stress test per il #Covid: https:… - LucaPintavalle : RT @sole24ore: ?? Rientro in #ufficio, meno #smartworking e riapertura #scuole: perché #settembre sarà uno stress test per il #Covid: https:… - sole24ore : ?? Rientro in #ufficio, meno #smartworking e riapertura #scuole: perché #settembre sarà uno stress test per il… - fisco24_info : Rientro in ufficio, meno smart working e riapertura scuole: perché settembre sarà uno stress test per il Covid: Son… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, Rabiot sui social: “Giorno libero prima del rientro in ufficio” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA http… -