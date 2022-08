Rabbia Ronaldo | ' Solo bugie | presto saprete la verità' ' No | alzati ora e parla'

(Di giovedì 18 agosto 2022) Il Manchester United è in crisi. I Red Devils sono partiti malissimo in Premier League, due sconfitte in due partite contro il Brighton e il Brentford, e sono condizionati dalle insistenti voci sulla ...

E propriorispondendo a un post su Instagram che parlava del suo eventuale passaggio all'Atletico ha tuonato: " Saprete la verità in un paio di settimane , quando rilascerò un'intervista". "...... fra il mercato in entrata che non decolla, i malumori d i Cristianoe le due sconfitte ... mentre le figure principali dello spogliatoio avrebbero compreso la portata delladell'ambiente ...18 agosto 2022 a. a. a. Il Milan prova un nuovo colpo di mercato. I tifosi sono letteralmente scatenati: 'Prepariamoci ad un’altra estenuante trattativa. Insomma i tifosi sperano che la trattativa pos ...Cristiano Ronaldo sta vivendo il momento peggiore della carriera. Non avrebbe mai immaginato che il suo ritorno al Manchester United – dopo la delusione del periodo alla Juventus – sarebbe stato così ...