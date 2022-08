Napoli non è più come Parigi: al Vomero scompare un’altra bancarella dei librai (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ sempre più difficile ritrovare un angolo di Parigi a Napoli. Quest’ultimo, infatti, lo si ritrovava anche grazie alle boites des bouquinistes, le bancarelle dei librai che oggi sono sempre meno. Al Vomero, dove iniziarono a spuntare una quarantina di anni fa, ce n’è una storica in meno. La crisi dell’editoria, infatti, continua a colpire duro e una delle bancarelle più conosciute, quella di via Luca Giordano di fronte alla scuola Vanvitelli, ha chiuso per sempre. A darne notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari. “E’ un altro colpo alla storia e alla cultura del Vomero, un quartiere dove un tempo c’erano tante librerie, basti pensare a Guida e Loffredo, e che ora, invece, vede scomparire finanche ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ sempre più difficile ritrovare un angolo di. Quest’ultimo, infatti, lo si ritrovava anche grazie alle boites des bouquinistes, le bancarelle deiche oggi sono sempre meno. Al, dove iniziarono a spuntare una quarantina di anni fa, ce n’è una storica in meno. La crisi dell’editoria, infatti, continua a colpire duro e una delle bancarelle più conosciute, quella di via Luca Giordano di fronte alla scuola Vanvitelli, ha chiuso per sempre. A darne notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari. “E’ un altro colpo alla storia e alla cultura del, un quartiere dove un tempo c’erano tante librerie, basti pensare a Guida e Loffredo, e che ora, invece, vede scomparire finanche ...

