Inter, una miniera d’oro dal settore giovanile. Ecco le cifre (Di giovedì 18 agosto 2022) L’Inter è riuscita ad incassare oltre 100 milioni di euro dalla cessione dei suoi giovani: Casadei al Chelsea su tutti Nonostante i problemi finanziari degli ultimi anni, l’Inter ha fatto del suo settore giovanile una miniera d’oro. Come riportato da Tuttosport, dal 2015 i nerazzurri hanno incassato oltre 100 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) L’è riuscita ad incassare oltre 100 milioni di euro dalla cessione dei suoi giovani: Casadei al Chelsea su tutti Nonostante i problemi finanziari degli ultimi anni, l’ha fatto del suouna. Come riportato da Tuttosport, dal 2015 i nerazzurri hanno incassato oltre 100 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FBiasin : Questa cosa dell’#Inter che “non crede nei giovani” fa abbastanza sorridere. L’#Inter ha creduto talmente tanto in… - Paolo_Bargiggia : Ho la netta sensazione che il trasferimento di Casadei al @ChelseaFC per una cifra cosi alta (15 mln +5) rientri in… - Inter : È più di una maglia, sono i nostri valori. Siamo Brothers and sisters of the world ?? Pushing forward since 1908 ???… - roramorry : ho sognato che prendevo una multa a scuola di 3023 euro per aver messo una maglia dell'inter - IlMarziano8xI : RT @stevevicrn: con l’Inter 5 campionati, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe, una Champions e un Mondiale per club. Con 25 trofei vinti è il… -