I bambini pesano sempre di più

EverythingKo : @ghiaccia @Bea91244242 @ArBlurex Ah ora i nobel per la Medicina contano pure. Ci sono editori che censurano pure J.… - 79Jabom : @ChanceGardiner La butto lì...magari se questi bambini pesano 1.5 kg ,forse hanno altri problemi??????mah????? -

Gazzetta di Parma

Per l'interruzione della produzione del talco Johnson & Johnson,le cause legali. Il colosso cambierà la sua strategia produttiva Una notizia che è figlia ...produzione del suo talco per...Johnson & Johnson ha deciso di interrompere la produzione del suo talco perdal 2023. Una decisione che si inserisce fra le oltre 40.000 azioni legali che accusano il prodotto di causare il cancro per la presenza di amianto. Il colosso americano della farmaceutica e ... J&J interrompe la produzione del suo talco per bambini: pesano le oltre 40mila azioni legali Il Governo federale tedesco ha previsto, per la fine del 2022, di eliminare gradualmente il programma federale "Asilo diurno delle lingue: perché la lingua è la chiave del mondo", destinato all'insegn ...Proseguono, dopo la data del 16 agosto alla Festa di San Rocco di Girifalco, le tappa calabre del Sottomondi tour de Il Parto delle Nuvole Pesanti che approderà il 18 agosto a Torre Melissa per Tra st ...