Fabian Ruiz sospeso: decisione drastica del Napoli (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Napoli e Fabian Ruiz stanno per dirsi addio. Lo spagnolo è finito nel mirino del PSG qualche settimana fa e ora il club francese sta accelerando per portarlo allal corte di Galtier. Ma l'affare non è ancora concluso, c'è ancora qualcosa da sistemare e intanto il campionato è già iniziato. A Verona non era presente e dopo la vittoria del Napoli, Spalletti gli ha lanciato una frecciatina molto diretta e pungente. Fabian Ruiz (Getty Images)Napoli, Fabian Ruiz fuori rosa e ai margini del progetto Il futuro di Fabian Ruiz si decide a giorni, e intanto non si allena più con il gruppo, come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "C'è una faccia triste in disparte. È quella di ...

