Emilio Grossi | una risorsa puteolana

(Di giovedì 18 agosto 2022) L’area flegrea, ed in particolare la città di Pozzuoli, è ricca di storia, di risorse naturali, purtroppo non valorizzate. A Pozzuoli hanno lasciato un bellissimo ricordo musicisti, poeti, artisti famosi, tante donne e tanti uomini di cultura. Tra quelli più recenti mi piace ricordare i proff. Pasquale Lopez e Raffaele Giamminelli, don Angelo d’Ambrosio, Mimì Il Blog di Giò.

emilio_pica : @bababukfree @Elena__Art Io mi faccio bloccare preventivamente perché individuo la debolezza, poi arrivano gli amic… -

Corriere Fiorentino

Il tronco haproblemi. Il corpo degli insetti, e le api sono insetti, è suddiviso in capo, ... Leggi AncheCarelli segue Luigi Di Maio: 'Aderisco a Insieme per il futuro. Spero si unirà ......del gruppo " dal 29 aprile 2002 al 15 maggio 2022 " ha portato ad essere da un'azienda con... al presidente del Porto di Genova PaoloSignorini, e a Paolo Capobianco, capo progetto per ... “Boom! La moda Italiana”, la mostra a Villa Bertelli di Forte dei Marmi