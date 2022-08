Napoli, Fabian a parte. Ounas fermo per gastroenterite (Di mercoledì 17 agosto 2022) Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Konami Training Center. Gli azzurri di Spalletti preparano il match contro il Monza in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18.30 per la seconda giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Zedadka, Ambrosino e Fabian hanno svolto un lavoro personalizzato in campo mentre Ounas non ha preso parte alla sessione di allenamento per gastroenterite. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Seduta mattutina per ilall’SSC Konami Training Center. Gli azzurri di Spalletti preparano il match contro il Monza in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18.30 per la seconda giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Zedadka, Ambrosino ehanno svolto un lavoro personalizzato in campo mentrenon ha presoalla sessione di allenamento per. SportFace.

