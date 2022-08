Meloni | «Il reddito di cittadinanza è stato un fallimento totale | da 9 miliardi annui» video

(Di mercoledì 17 agosto 2022) «Ildiun, nonostante abbia avuto per loun costo esorbitante pari a circa 9di euro l’anno». Lo afferma la presidente di FdI, Giorgia, in unmessaggio su Fb dal titolo: «Pronti a combattere la povertà investendo sul lavoro». «Stendendo un velo pietoso – continua – sulle migliaia e migliaia di truffe che ha generato – favorendo anche criminali, mafiosi e spacciatori -, ha fallito come strumento di lotta alla povertà che doveva essere abolita e invece ha raggiunto i massimi storici e ha fallito come misura di politica attiva del lavoro, visto che pochissimi dei percettori deldisono stati alla fine assunti ...

... over 60, disabili, famiglie senza che hanno dei minori a carico. Ma per gli altri quello ... Questo fa uno Stato giusto", le parole della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, in un video ...