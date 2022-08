Manuel Bortuzzo e Lulù | un amico comune spiffera tutto dopo mesi | “Non fa altro che…”

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 17 agosto 2022)hanno attirato il consenso del pubblico che spera ancora di vederli insieme. Unha svelato un retroscena inedito. Il nuotatore è stato molto criticatoaver preso la decisione di lasciare l’ex gieffina. Ma non ha mai deciso di esporsi più di tanto se non affermando che si trattava di divergenze caratteriali.Selassié-Altranotiziaha dovuto avere a che fare con molti haters e ne ha sicuramente risentito. Un uomo forte come lui però non si è lasciato di certo condizionare. Ha proseguito il suo percorso di vita come meglio ha creduto senza curarsi delle offese. i numerosi fan hanno comunque continuato a ...