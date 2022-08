Loredana Lecciso e la notizia che aspettava da tempo | “Sarebbe una grande gioia”

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Lietaper i coniugi Carrisi: Albano eno questo momento dae finalmente è arrivato. Lafamiglia ‘allargata’ di Albano Carrisi eè pronta ad accogliere un nuovo, piccolissimo membro. Quest’anno si è parlato tanto della coppia più famosa di Cellino San Marco, che si è ritrovata al centro del gossip. In particolare ad inizio 2022 si era vociferato che i due si fossero allontanati per un periodo e che si stessero nuovamente riavvicinando. In quell’occasione il cantante aveva concesso un’intervista per il settimanale ‘Oggi’, lasciando tutti a bocca aperta. Alla domanda sul fantomatico ritorno di fiamma conaveva risposto: ...

Anam83022639 : Loredana Lecciso presto nonna: “Brigitta, una famiglia tradizionale” - MassoniSerafino : LOREDANA LECCISO...LA VITA NUOVA !!! - MassoniSerafino : LOREDANA LECCISO VUOL FARE LA GIORNALISTA - peppevhs : Per lo spazio 'tale e quale', ecco a voi Loredana Lecciso che propone probabilmente una fedele imitazione di Daria… - zazoomblog : Loredana Lecciso ‘beccata’ insieme a lui: è giovanissimo ed in carriera Al Bano senza parole - #Loredana #Lecciso… -

Novità in arrivo per la famiglia di. In un'intervista rilasciata a Novella 2000 la compagna di Al Bano Carrisi ha confermato l'imminente matrimonio della figlia Brigitta , avuta dall'ex marito Fabio Cazzato. La ragazza ...Quest'ultimo, infatti, alcuni anni dopo la separazione dalla prima moglie, precisamente a inizio 2000, trovò l'amore nella showgirl. Da questo nuovo amore che tutt'ora perdura, il ...Novità in arrivo per la famiglia di Loredana Lecciso. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 la compagna di Al Bano Carrisi ha confermato l’imminente ...Loredana Lecciso compie cinquant'anni e si racconta ai microfoni di Novella 2000: "Il mio rapporto con Al Bano C'è una cosa che ci tiene uniti..." ...