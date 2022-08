Fine vita, via libera al suicidio assistito per Antonio. Il 44enne: «Ora sono felice» (Di mercoledì 17 agosto 2022) Via libera per il farmaco da somministrare ad Antonio (nome di fantasia), il 44enne marchigiano tetraplegico che da diverso tempo lottava per il diritto al suicidio medicalmente assistito. Ora, affiancato dal collegio legale dell’Associazione Luca Coscioni, è riuscito ad ottenere l’assistenza sanitaria pubblica. La Commissione medica dell’Azienda sanitaria unica regionale (Asur) delle Marche ha dato l’ok per l’auto-somministrazione del medicinale. Erano già stati verificati e riconosciuti i requisiti di applicazione della sentenza Costituzionale Cappato-Antoniani (per DjFabo), ma a mancare era proprio la sentenza in merito al farmaco. Così, dati i lunghi tempi delle aule di tribunale, il 44enne aveva valutato di trasferirsi in Svizzera e aveva già contattato una struttura in loco. Per ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) Viaper il farmaco da somministrare ad(nome di fantasia), ilmarchigiano tetraplegico che da diverso tempo lottava per il diritto almedicalmente. Ora, affiancato dal collegio legale dell’Associazione Luca Coscioni, è riuscito ad ottenere l’assistenza sanitaria pubblica. La Commissione medica dell’Azienda sanitaria unica regionale (Asur) delle Marche ha dato l’ok per l’auto-somministrazione del medicinale. Erano già stati verificati e riconosciuti i requisiti di applicazione della sentenza Costituzionale Cappato-Antoniani (per DjFabo), ma a mancare era proprio la sentenza in merito al farmaco. Così, dati i lunghi tempi delle aule di tribunale, ilaveva valutato di trasferirsi in Svizzera e aveva già contattato una struttura in loco. Per ...

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Letta accelera sul fine vita. Del Pd Dopo il disastro delle alleanze, il segreta… - BelpietroTweet : Dopo il disastro delle alleanze il segretario fa esplodere il partito con le liste. Arruolato Crisanti. Consumate v… - Agenzia_Ansa : Suicidio assistito, arriva l'ok della Commissione medica dell'Azienda sanitaria unica regionale delle Marche per il… - ringetto65 : RT @Lorellastelle: SONO TUTTI UGUALI ? 'Vogliono solo la poltrona a vita' *Non i 5 stelle (vincolo 2 mandati) 'Pensano solo ai loro 15 mila… - RaffaelloMo : RT @peteW4P: È quel momento di fine estate in cui ho un botto voglia di riprendere a fare la vita normale di tutto l’anno, riprendere ad an… -