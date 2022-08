Cristiano Ronaldo: “Tante bugie sul mio futuro, presto saprete la verità” (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “saprete la verità in un paio di settimane, quando rilascerò un’intervista. I media stanno mentendo. Ho una raccolta a casa e delle 100 news uscite solo 5 sono vere. Seguite questo consiglio”. Cristiano Ronaldo si sfoga così in un post su Instagram. Il 37enne fuoriclasse portoghese del Manchester United è al centro di numerosi rumors di mercato, complice anche l’avvio shock dei Red Devils in Premier League con due pesanti ko nelle prime due giornate. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “lain un paio di settimane, quando rilascerò un’intervista. I media stanno mentendo. Ho una raccolta a casa e delle 100 news uscite solo 5 sono vere. Seguite questo consiglio”.si sfoga così in un post su Instagram. Il 37enne fuoriclasse portoghese del Manchester United è al centro di numerosi rumors di mercato, complice anche l’avvio shock dei Red Devils in Premier League con due pesanti ko nelle prime due giornate. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

goal : Karim Benzema has appreciation for Cristiano Ronaldo ?? - GoalItalia : CR7 annuncia un'intervista nella quale rivelerà 'la verità' ???? - WinamaxSport : Cristiano Ronaldo et Manchester. - telodogratis : Cristiano Ronaldo: “Tante bugie sul mio futuro, presto saprete la verità” - infoitsport : Cristiano Ronaldo esce allo scoperto sul futuro: c’è l’annuncio social -