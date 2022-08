Addio a Maria Lucrezia Pipino Da sempre impegnata nella tutela legale delle donne | è morta in uno scontro frontale nel Barese

PescaraCalcio : ?? Addio Nonna Maria D'Ottavio. Si spegne a 92 anni la storica 'Maria La biancazzurra' tifosa del ?? e scrigno di… - Carlino_Pesaro : Addio al soprano Maria Parazzini Cantò nei maggiori teatri del mondo - carmelo_lipari : i titoli dei giornali (inventati da me...) circa l'infortunio di Di Maria - Tragedia Juve! - Di Maria dice addio ai… - disinformate_it : 'Addio all'attrice di Zelig Anna Maria Luceri' - - Carlino_Rimini : Addio a Maria Parazzini, soprano di fama mondiale -

il Resto del Carlino

GrazieLucrezia Pipino per quella che sei stata e per quello che hai donato".Lucrezia Pipino è morta (e due persone sono rimaste ferite) nell'incidente stradale che si è verificato sulla ...... cofondatore di Base Riformista, forse colui al quale è costato di più direall'amico Matteo. ... punita come il giovane siciliano Fausto Raciti; per RosaDi Giorgi, fiorentina e area ... Addio al soprano Maria Parazzini Cantò nei maggiori teatri del mondo “Una notizia improvvisa tragica e dolorosa.A soli 51 anni è deceduta poche ore fa a causa di un terribile incidente stradale, una donna, un’amica, una professionista straordinaria”. E’ l’assessore al ...Il regista tedesco Wolfgang Petersen, celebre per aver diretto importanti film come "Troy" e "La storia infinita" è morto all'età di 81 anni.