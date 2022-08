“Vogliamo ammazzarti perché sei nero” | arrestati due trapper che hanno minacciato e rapinato un operaio

(Di martedì 16 agosto 2022) Loprima, brandendo i loro coltelli a serramanico e aggredendolo per via del colore della sua pelle, poi loprima di bucare le gomme della sua bicicletta e gettarla sui binari. È accaduto nella stazione ferroviaria di Carnate, Monza e Brianza, dove undi 41 anni si trovava dopo esser sceso dal treno per fare rientro a casa dopo una giornata di lavoro. I due aggressori erano già noti alle forze dell’ordine: si tratta deiJordan e Traffik. Jordan e Traffik,per rapina e minacce contro unstraniero Tutto è successo domenica pomeriggio nella stazione di Carnate. L’uomo, un 41enne, era sceso dal treno e stava attraversando il sottopassaggio prima di inforcare la sua ...

Hanno minacciato il 41enne con un coltello: "perché sei nero", gli hanno anche urlato contro. Uno dei 2 ha filmato e postato in rete la rapina. La vittima ha fatto foto e denuncia.... armati di coltello e al grido di 'perché sei nero' alla stazione di Carnate . Jordan, brianzolo di 25 anni è noto alla cronaca nazionale per la sua insofferenza nei confronti ...(mi-lorenteggio.com) Monza, 16 agosto 202 Due trapper, Jordan, brianzolo di 25 anni e Traffik, romano di 26 anni, sono stati arrestati dai militari della stazione di Bernareggio (Monza e Brianza) per ...I due, conosciuti nell'ambiente con i nomi di Jordan e Traffik, hanno diversi precedenti penali e sono stati tradotti in carcere dopo questa aggressione in cui hanno usato anche coltelli ...