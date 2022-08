Violenta tromba d’aria sulla città, alberi abbattuti, danni e paura (Di martedì 16 agosto 2022) paura in Salento, una tromba d’aria si è abbattuta sul litorale delle marine di Melendugno tra Roca, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso e San Foca. paura e fuggi fuggi tra i bagnanti. Il vento ha sradicato alcuni alberi, ha divelto la segnaletica stradale, danneggiato i dehors di alcuni locali e i pali delle luce, uno dei quali è caduto su un’auto. Non ci sarebbero feriti. Non è andata meglio nell’entroterra. Un albero, sradicato dalla tromba d’aria, e’ caduto su un’autovettura in sosta. Diversi i danni registrati in quella porzione di territorio, mentre sullo Jonio splende il sole e si registrano 37 gradi di temperatura. Il maltempo ha proseguito la sua corsa verso Otranto dove è ancora in corso un temporale con mare in burrasca. Secondo un’analisi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 agosto 2022)in Salento, unasi è abbattuta sul litorale delle marine di Melendugno tra Roca, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso e San Foca.e fuggi fuggi tra i bagnanti. Il vento ha sradicato alcuni, ha divelto la segnaletica stradale, danneggiato i dehors di alcuni locali e i pali delle luce, uno dei quali è caduto su un’auto. Non ci sarebbero feriti. Non è andata meglio nell’entroterra. Un albero, sradicato dalla, e’ caduto su un’autovettura in sosta. Diversi iregistrati in quella porzione di territorio, mentre sullo Jonio splende il sole e si registrano 37 gradi di temperatura. Il maltempo ha proseguito la sua corsa verso Otranto dove è ancora in corso un temporale con mare in burrasca. Secondo un’analisi ...

