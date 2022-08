Vaiolo delle scimmie: in Italia salgono a 662, +18 casi dal 12 agosto (Di martedì 16 agosto 2022) Continuano ad aumentare i casi di Vaiolo delle scimmie in Italia: salgono infatti a 662 quelli confermati, con un incremento di 18 casi rispetto all’ultima rilevazione del 12 agosto scorso. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute, pubblicato oggi. I casi collegati a viaggi all’estero sono 185. L’eta’ mediana delle persone infettate e’ di 37 anni: si tratta di 652 uomini e 10 donne. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 agosto 2022) Continuano ad aumentare idiininfatti a 662 quelli confermati, con un incremento di 18rispetto all’ultima rilevazione del 12scorso. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute, pubblicato oggi. Icollegati a viaggi all’estero sono 185. L’eta’ medianapersone infettate e’ di 37 anni: si tratta di 652 uomini e 10 donne. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

