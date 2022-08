Un caso di Covid scatena il panico in un negozio Ikea a Shanghai (Di martedì 16 agosto 2022) La paura di una quarantena forzata, a causa di un singolo caso di coronavirus, ha scatenato il panico in un negozio Ikea a Shanghai. Le immagini diventate virali sul web, e verificate dall’agenzia AFP, sono surreali. I video postati in rete dell’episodio di sabato mostrano famiglie bloccate nel negozio, clienti precipitarsi fuori dall’edificio dall’uscita di emergenza e guardie di sicurezza che a fatica chiudono le porte per tenere all’interno la folla. La Cina applica una rigorosa strategia sanitaria per contenere la pandemia: quarantene delle persone risultate positive, confinamenti mirati e test PCR generalizzati e obbligatori. Durante la scorsa primavera, in risposta a un focolare di contagi, una parte intera della città di Shanghai era stata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 agosto 2022) La paura di una quarantena forzata, a causa di un singolodi coronavirus, hato ilin un. Le immagini diventate virali sul web, e verificate dall’agenzia AFP, sono surreali. I video postati in rete dell’episodio di sabato mostrano famiglie bloccate nel, clienti precipitarsi fuori dall’edificio dall’uscita di emergenza e guardie di sicurezza che a fatica chiudono le porte per tenere all’interno la folla. La Cina applica una rigorosa strategia sanitaria per contenere la pandemia: quarantene delle persone risultate positive, confinamenti mirati e test PCR generalizzati e obbligatori. Durante la scorsa primavera, in risposta a un focolare di contagi, una parte intera della città diera stata ...

giulionazzaro : RT @ramicler: se i novax avrebbero dovuto pagarsi le cure in caso si fossero ammalati di covid, adesso chi dovrebbe pagare le cure per guar… - 470simone : RT @valy_s: La CANDIDATURA dei “virologi del #Covid19” (naturalmente e non a caso COL #PD e affini) è il sigillo finale della TRUFFA COVID… - filipporiccio1 : @Manuela9679 @dojo82244565 @GerardoDAmico Si chiama 'survivor bias' ('survivor' in questo caso a un evento, non all… - Te_Ti_2020 : @ItaliaViva @matteorenzi Speriamo Parlerà anche di #Pandemia #Covid dopo Positività #quartadose CEO Pfizer… - Piero42395724 : RT @ramicler: se i novax avrebbero dovuto pagarsi le cure in caso si fossero ammalati di covid, adesso chi dovrebbe pagare le cure per guar… -