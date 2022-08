Ultime Notizie Roma del 16-08-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 agosto 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara che visionano le lezioni con 3 voti contrari 5 astenuti la direzione nazionale del PD dell’interno Adriana ha provato nella notte le liste per le candidature il segretario del PD Sara candidato come capolista in Lombardia e Veneto mentre Carlo Cottarelli Sara capolista al Senato a Milano il professore e microbiologo Andrea crisanti Sara capolista in Europa tra le candidature in Lizza Ci saranno anche quattro giovani under 30 C indicati come capolista sono Rachele scarpa Cristina Cerroni Raffaele la regina Marco Sarracino punti del PD assicurano che è stata rispettata la parità di genere nella composizione dei candidati nelle liste fuori Luca Lotti il segretario del mio partito ha deciso di escludere mi dalle liste per le prossime elezioni ha ...