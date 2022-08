Ultime Notizie – M5S | l’ex prete 84enne a parlamentarie | “Io il più anziano”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 16 agosto 2022) Natale Bianchi, 84 anni, è il candidato piùalledel Movimento 5 Stelle. Exdi Gioiosa Ionica, in Calabria, Bianchi corre per un seggio alla Camera. “Ho dedicato tutta la mia vita al prossimo. Per me la politica è uno strumento per servire il prossimo. Sono stato in Thailandia giovanissimo, sentivo il bisogno di interessarmi dei problemi dell’umanità. Mi sono sempre impegnato nel sociale per aiutare emarginati e categorie svantaggiate”, racconta all’Adnkronos l’aspirante onorevole, mentre sulla piattaforma Sky Vote gli iscritti grillini sono chiamati a scegliere i candidati alle politiche. Bianchi riconosce che “le probabilità di essere eletto sono minime… Non ho fatto pubblicità, non ho telefonato a nessuno per sponsorizzare la mia candidatura. Essere eletto o no – prosegue – mi lascia ...