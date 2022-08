UgoBaroni : RT @Maruzzella2022: La Marvel dovrà disegnare un nuovo super eroe... Super #Jacobs ...?? #ItaliaTeam #Munich2022 #Italy ???? - extraterra62 : RT @paolomaggioni: Emozioni a 9,95 Super Marcel, così forte da far sembrare tutto facile #jacobs #campioneeuropeo - bartesius : è in arrivo sul primo binario, (quello color oro) il super direttissimo #Jacobs viaggia con circa 9 e 95 di antici… - _UchihaAless : RT @Maruzzella2022: La Marvel dovrà disegnare un nuovo super eroe... Super #Jacobs ...?? #ItaliaTeam #Munich2022 #Italy ???? - Vistodalbasso : RT @CorSport: Super #Jacobs, è oro agli #Europei nei 100 metri! ?? -

...una forse che dovrebbe essere anche di platino per il miracolo compiuto ieri notte da Marcel... magnifico l'argento nei 400 di Simona Quadarella, a cui solo laspecialista tedesca Gose ha ...MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Non c'è storia, Marcellè il più veloce di tutti. Il campione olimpico si conferma agli Europei di Monaco e vince l'oro nei 100 metri con il tempo di 9 e ...Domani in pista per la staffetta 4x100: un altro oro gli consentirebbe di agganciare anche Sara Simeoni, unica in Italia a vantare sei successi tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei ...Il velocista italiano era stato ospite della Roma il giorno della presentazione della squadra contro lo Shakhtar ...