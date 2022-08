Smart #1 - La crossover elettrica è anche Brabus

Motorionline

Larinnova la collaborazione con Brabus per dare vita ad un modello speciale: debutta infatti la#1 Brabus, la variante ad alte prestazioni dellaelettrica del marchio. Il marchio tedesco, ora gestito dalla cinese Geely, con questo modello ha aperto un nuovo capitolo, alla ricerca ...#1#1 Non è solo un modo di dire, che ilelettrico#1 rappresenti l'inizio di una nuova era per il brand. Perché è la prima auto sviluppata sotto la proprietà congiunta ... Smart #1 Brabus Performance Edition: debutta ufficialmente il performante crossover [FOTO] It wears special aesthetic upgrades and could wield dual electric motors with over 400 combined horsepower. The link between Smart and Brabus is a historical one. The German tuner has been involved ...Lo storico partner del marchio tedesco ha realizzato una versione dal look sportiveggiante. Spoiler, cerchi da 19''e rivestimenti di Alcantara per un'immagine aggressiva, ma ci si aspetta anche più br ...