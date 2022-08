Servizi segreti decapitati, nuove purghe di Zelensky (Di martedì 16 agosto 2022) Caccia alle "talpe" di Mosca, continuano le purghe di Volodymyr Zelensky nei Servizi di sicurezza. Il Kiev independent dà notizia di decreti firmati dal presidente ucraino con i quali vengono rimossi i capi dello Sbu a Kiev e nelle regioni della capitale, di Leopoli e Ternopil. Secondo i decreti pubblicati sul sito web della presidenza, Serhiy Zayats è stato licenziato dal posto di capo della direzione principale dei Servizi nella regione di Kiev, Yuriy Boreichuk è stato destituito dalla carica di capo della direzione principale dell'Sbu nella regione di Ternopil, mentre Artem Bondarenko è stato spostato dal posto di capo della direzione dell'intelligence nella regione di Leopoli a quello di capo della direzione principale dell'Sbu a Kiev e nella regione della capitale. Sono centinaia i funzionari dei ... Leggi su iltempo (Di martedì 16 agosto 2022) Caccia alle "talpe" di Mosca, continuano ledi Volodymyrneidi sicurezza. Il Kiev independent dà notizia di decreti firmati dal presidente ucraino con i quali vengono rimossi i capi dello Sbu a Kiev e nelle regioni della capitale, di Leopoli e Ternopil. Secondo i decreti pubblicati sul sito web della presidenza, Serhiy Zayats è stato licenziato dal posto di capo della direzione principale deinella regione di Kiev, Yuriy Boreichuk è stato destituito dalla carica di capo della direzione principale dell'Sbu nella regione di Ternopil, mentre Artem Bondarenko è stato spostato dal posto di capo della direzione dell'intelligence nella regione di Leopoli a quello di capo della direzione principale dell'Sbu a Kiev e nella regione della capitale. Sono centinaia i funzionari dei ...

