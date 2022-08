Programmi TV di stasera, martedì 16 agosto 2022. Canale5 ripropone l’appuntamento di ‘Viaggio Nella Grande Bellezza” dedicato a Torino (Di martedì 16 agosto 2022) Cesare Bocci Rai1, ore 21.25: Amore, matrimoni e altri disastri Film del 2020 di Dennis Dugan, con Maggie Grace, Jeremy Irons, Diane Keaton. Prodotto in Canada. Durata: 90 minuti. Trama: Jessie vede la sua carriera di wedding planner affrontare una svolta imprevista quando, in seguito ad un lancio col paracadute, si ritrova al centro del video virale di una festa di matrimonio. La ragazza viene poi chiamata per organizzare le nozze del primo cittadino di Boston e dovrà far coppia con il collega Lawrence, più maturo e rigoroso. Quest’ultimo nel frattempo fa la conoscenza di Sara, una donna cieca, e se ne innamora. Rai2, ore 21.20: Europei di Monaco 2022 – Atletica Leggera: Finali 2a giornata Sport. E’ il giorno di Jacobs agli Europei di Monaco 2022, Nella sua gara ‘olimpica’ dei 100 metri. Buone speranze di medaglia per l’Italia ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 16 agosto 2022) Cesare Bocci Rai1, ore 21.25: Amore, matrimoni e altri disastri Film del 2020 di Dennis Dugan, con Maggie Grace, Jeremy Irons, Diane Keaton. Prodotto in Canada. Durata: 90 minuti. Trama: Jessie vede la sua carriera di wedding planner affrontare una svolta imprevista quando, in seguito ad un lancio col paracadute, si ritrova al centro del video virale di una festa di matrimonio. La ragazza viene poi chiamata per organizzare le nozze del primo cittadino di Boston e dovrà far coppia con il collega Lawrence, più maturo e rigoroso. Quest’ultimo nel frattempo fa la conoscenza di Sara, una donna cieca, e se ne innamora. Rai2, ore 21.20: Europei di Monaco– Atletica Leggera: Finali 2a giornata Sport. E’ il giorno di Jacobs agli Europei di Monacosua gara ‘olimpica’ dei 100 metri. Buone speranze di medaglia per l’Italia ...

