Polemiche nel Wta di Cincinnati: ‘cacciata’ tifosa con bandiera dell’Ucraina (Di martedì 16 agosto 2022) Tante Polemiche nelle ultime ore per un caso avvenuto nel torneo di Cincinnati e che ha coinvolto i paesi di Russia e Ucraina. L’intero panorama mondiale è stato sconvolto negli ultimi mesi dall’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina. Questa è una situazione nota tristemente perchè ha portato alla guerra ed a migliaia (almeno di morti). Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 16 agosto 2022) Tantenelle ultime ore per un caso avvenuto nel torneo die che ha coinvolto i paesi di Russia e Ucraina. L’intero panorama mondiale è stato sconvolto negli ultimi mesi dall’invasione della Russia ai danni. Questa è una situazione nota tristemente perchè ha portato alla guerra ed a migliaia (almeno di morti). Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

_Nico_Piro_ : ha ulteriormente acceso gli animi. Intanto ricordiamo che ieri Amnesty ha diffuso nota che nel merito non modifica… - serieAnews_com : Scandalo nel torneo #Wta di #Cincinnati: giudice di sedia, su suggerimento di una tennista russa, costringe una tif… - giord97 : Vergognosa la candidatura di un deficiente come #Crisanti nel PD, soprattutto quando poi si fanno polemiche su nomi… - iISud24 : Alta tensione nel Pd, il rebus delle liste sciolto solo nella notte. Polemiche per le esclusioni #16agosto #pd… - Pask68075635 : @BenedettaFrucci Io ero in Francia nel periodo delle Elezioni... Loro i Francesi, politici e cittadini di fronte al… -