Nuova Serie A, vecchio Dazn. Ora la bocciatura è definitiva: il calcio in streaming era una buona idea ma è fallita miseramente (Di martedì 16 agosto 2022) Se errare umano ma perseverare è diabolico, a questo punto si può dire senza timore di smentita che l’operazione Dazn sia stato un colossale buco nell’acqua. Un anno dopo, ci risiamo: gli stessi disservizi, le stesse polemiche. Di nuovo alla prima giornata: il campionato inizia ma non si vede, si vede a tratti, io sì e tu no, ma tutti pagano, pure di più dell’anno scorso. Semplicemente inaccettabile. I problemi riscontrati soprattutto domenica (in particolare durante Salernitana-Roma e Spezia-Empoli), con gli utenti sbattuti fuori dall’applicazione, stavolta sarebbero dovuti all’alto numero di tifosi che cercavano di autenticarsi contemporaneamente, una giustificazione ridicola per una app nata per gestire milioni di abbonati. Comunque sia andata, ciò che conta è che l’emittente si è scusata con i consumatori ed è stata addirittura costretta a fornire dei link ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Se errare umano ma perseverare è diabolico, a questo punto si può dire senza timore di smentita che l’operazionesia stato un colossale buco nell’acqua. Un anno dopo, ci risiamo: gli stessi disservizi, le stesse polemiche. Di nuovo alla prima giornata: il campionato inizia ma non si vede, si vede a tratti, io sì e tu no, ma tutti pagano, pure di più dell’anno scorso. Semplicemente inaccettabile. I problemi riscontrati soprattutto domenica (in particolare durante Salernitana-Roma e Spezia-Empoli), con gli utenti sbattuti fuori dall’applicazione, stavolta sarebbero dovuti all’alto numero di tifosi che cercavano di autenticarsi contemporaneamente, una giustificazione ridicola per una app nata per gestire milioni di abbonati. Comunque sia andata, ciò che conta è che l’emittente si è scusata con i consumatori ed è stata addirittura costretta a fornire dei link ...

