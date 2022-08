Lobotka ha fatto 51 passaggi, solo 6 all’indietro. È questa la differenza col passato (Di martedì 16 agosto 2022) Dall’analisi tattica di Alfonso Fasano per il Napolista, estraiamo queste righe sulla partita di Lobotka a Verona. Ci sembrano particolarmente significative. A parte la rete, una giocata tecnica e tattica di altissima qualità, Lobotka ha fatto girare il Napoli in maniera autoritaria ma non dittatoriale: 66 tocchi di palla – meno di Anguissa, di Rrahmani, di Mário Rui – ma con una percentuale di precisione degli appoggi pari al 98%. Il dato più significativo riguarda la destinazione di questi passaggi: solo 6 su 51 sono stati direzionati verso il terzo di campo difensivo del Napoli; tutti gli altri sono andati in avanti, sono finiti a centrocampo o nella trequarti difensiva del Verona. La differenza con i vecchi pivote del Napoli nei vecchi 4-3-3 praticati dagli azzurri, in questo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 agosto 2022) Dall’analisi tattica di Alfonso Fasano per il Napolista, estraiamo queste righe sulla partita dia Verona. Ci sembrano particolarmente significative. A parte la rete, una giocata tecnica e tattica di altissima qualità,hagirare il Napoli in maniera autoritaria ma non dittatoriale: 66 tocchi di palla – meno di Anguissa, di Rrahmani, di Mário Rui – ma con una percentuale di precisione degli appoggi pari al 98%. Il dato più significativo riguarda la destinazione di questi6 su 51 sono stati direzionati verso il terzo di campo difensivo del Napoli; tutti gli altri sono andati in avanti, sono finiti a centrocampo o nella trequarti difensiva del Verona. Lacon i vecchi pivote del Napoli nei vecchi 4-3-3 praticati dagli azzurri, in questo ...

