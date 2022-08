LIVE Berrettini-Tiafoe 6-7 3-2, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break nel secondo set (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Tiafoe conclude il turno di servizio ma resta indietro di un game. 40-30 Servizio, diritto in accelerazione e chiusura a rete dell’americano. 30-30 ANGOLO INCREDIBILE DI Berrettini SUL RECUPERO SOTTORETE 30-15 Ace dell’americano. 15-15 Prima vincente di Tiafoe. 0-15 In ritardo Tiafoe sulla smorzata di Berrettini. 4-2 BRAVISSIMO Berrettini! l’azzurro è abile ad annullare una palla break. AD-40 Gran prima del romano. 40-40 GRAN PRIMA DI MATTEO 30-40 IMMEDIATA PALLA DEL CONTRObreak PER Tiafoe 30-30 Berrettini perde il confronto sul lungolinea di rovescio. 30-15 PRODEZZA DI Tiafoe CON LA PALLA CORTA 30-0 Scappa ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2conclude il turno di servizio ma resta indietro di un game. 40-30 Servizio, diritto in accelerazione e chiusura a rete dell’americano. 30-30 ANGOLO INCREDIBILE DISUL RECUPERO SOTTORETE 30-15 Ace dell’americano. 15-15 Prima vincente di. 0-15 In ritardosulla smorzata di. 4-2 BRAVISSIMOè abile ad annullare una palla. AD-40 Gran prima del romano. 40-40 GRAN PRIMA DI MATTEO 30-40 IMMEDIATA PALLA DEL CONTROPER30-30perde il confronto sul lungolinea di rovescio. 30-15 PRODEZZA DICON LA PALLA CORTA 30-0 Scappa ...

