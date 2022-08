Le esercitazioni a Taiwan svelano i segreti dell’esercito cinese

(Di martedì 16 agosto 2022) Nonostante l’allarme generato dalle imponentimilitari cinesi nelle acque che circondano, le manovre di Pechino hanno anche offerto agli Stati Uniti e ai suoi alleati l’opportunità di esaminare i sistemi d’arma utilizzati dalla Repubblica Popolare, dalle navi, agli aerei, fino ai missili balistici, nonché alle sue capacità di comando controllo e comunicazione. Le manovrepopolare di liberazione hanno di fatto aperto una finestra unica per osservare e raccogliere informazioni sulla macchina militare. Indizi strategici Sul piano strategico, lehanno fornito diversi indizi sulla capacità – e l’intenzione – della Cina di bloccarecome preludio a un’eventuale invasione, simulando per la prima volta il lancio di missili balistici ...

Agenzia_Ansa : Taiwan organizzerà questa settimana due esercitazioni di artiglieria 'a fuoco vivo', con proiettili veri, su larga… - Agenzia_Ansa : Taiwan: Cina, esercitazioni intorno all'isola vanno avanti. Pechino prepara l'invasione e il cambio dello status qu… - Jack_8000 : RT @Frances20665381: Altri parlamentari Dem USA in visita a Taiwan. Ovviamente la Cina reagisce con altre esercitazioni militari! Non si c… - Albus961 : RT @sole24ore: Taiwan: Cina annuncia nuove esercitazioni militari dopo visita delegazione Usa, «grave violazione» - voceditalia : #Taiwan: Pechino annuncia, svolte nuove esercitazioni militari -

...popolare di liberazione per aver messo a repentaglio la pace e la sicurezza della nostra regione con gli annunci dimilitari", si legge in una nota. "Le forze armate distanno ...Nel corso della visita il presidente diTsai Ing - wen ha sottolineato che lemilitari a lungo termine condotte dalla Cina vicino aminano gravemente la stabilità e la ...Lo rivela uno studio della Rutgers University secondo il quale le conseguenze alimentari sarebbero più letali dell'atomica ...Quarantena all'Ikea di Shanghai dove i clienti tentano di fuggire. La chiusura è stata disposta per scongiurare la diffusione del Covid-19.