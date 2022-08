La Juve è in ansia: cosa è successo subito dopo la vittoria col Sassuolo (Di martedì 16 agosto 2022) La Juventus rischia grosso. dopo la vittoria con il Sassuolo, una vittoria convincente con le reti di Di Maria e Vlahovic, in casa bianconera suona l'allarme. Infatti Angel Di Maria ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare all'adduttore. Al suo posto è entrato Fabio Miretti. subito dopo il match ha preso la parola Massimiliano Allegri che di fatto ha spiegato cosa possa essere successo: "Ha sempre la faccia un po' così. Quel problema lì all'adduttore l'ha avuto anche una settimana fa”, così il tecnico bianconero sul problema di Angel Di Maria. Lo stesso Allegri ha aggiunto: "Non sono preoccupato. Vedremo gli esiti degli esami. Purtroppo, sono cose che capitano durante le partite”. Ma dando ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Lantus rischia grosso.lacon il, unaconvincente con le reti di Di Maria e Vlahovic, in casa bianconera suona l'allarme. Infatti Angel Di Maria ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare all'adduttore. Al suo posto è entrato Fabio Miretti.il match ha preso la parola Massimiliano Allegri che di fatto ha spiegatopossa essere: "Ha sempre la faccia un po' così. Quel problema lì all'adduttore l'ha avuto anche una settimana fa”, così il tecnico bianconero sul problema di Angel Di Maria. Lo stesso Allegri ha aggiunto: "Non sono preoccupato. Vedremo gli esiti degli esami. Purtroppo, sono cose che capitano durante le partite”. Ma dando ...

