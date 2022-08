16 agosto … (Di martedì 16 agosto 2022) Gli eventi datati 16 agosto Juventus-Sassuolo è andata in scena il giorno antecedente il centoventesimo anniversario dalla nascita di Giovanni Vecchina, che in bianconero festeggiò tre scudetti nel periodo del ‘Quinquennio d’oro’;in Serie A giocò anche con Padova e Torino. E oggi ne avrebbe compiuti novanta Enrico Loranzi, dieci presenze in Serie A con il Legnano e 91 nel torneo cadetto (tra i lilla, Cagliari, Verona e Prato). Ieri abbiamo accennato ai sessant’anni di Moreno Mannini: il 16 agosto 1972 è nato Giovanni Dall’Igna, nella rosa della Sampdoria nell’annata dello scudetto blucerchiato (dieci panchine in quel campionato). Nel 1994 ha disputato la finale d’andata della Coppa Italia poi vinta dal ‘Baciccia’. In A ha difeso anche i colori di Cremonese e Bologna. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 16 agosto 2022) Gli eventi datati 16Juventus-Sassuolo è andata in scena il giorno antecedente il centoventesimo anniversario dalla nascita di Giovanni Vecchina, che in bianconero festeggiò tre scudetti nel periodo del ‘Quinquennio d’oro’;in Serie A giocò anche con Padova e Torino. E oggi ne avrebbe compiuti novanta Enrico Loranzi, dieci presenze in Serie A con il Legnano e 91 nel torneo cadetto (tra i lilla, Cagliari, Verona e Prato). Ieri abbiamo accennato ai sessant’anni di Moreno Mannini: il 161972 è nato Giovanni Dall’Igna, nella rosa della Sampdoria nell’annata dello scudetto blucerchiato (dieci panchine in quel campionato). Nel 1994 ha disputato la finale d’andata della Coppa Italia poi vinta dal ‘Baciccia’. In A ha difeso anche i colori di Cremonese e Bologna. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

meb : Domani, giovedì 18 agosto alle ore 11, conferenza stampa di @ItaliaViva e @Azione_it per presentare il programma el… - rusembitaly : ??Il 19 agosto il regime di #Kiev sta preparando una provocazione eclatante alla centrale nucleare di #Zaporizhzhia… - Internazionale : Per la prima volta dal dopoguerra l'Italia affronta una campagna elettorale in pieno agosto. E rischia di ritrovars… - demi_greece_ : RT @Vitality1978: La mia felice bocca nuovamente incontrare vuole le tue labbra che baciando mi benedicono, le tue dita care voglio ten… - La_manina__ : Daniela Santanchè dovrebbe farsi spiegare dai suoi colleghi di partito che al #twiga non è successo niente, che una… -