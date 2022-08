Viminale: “In un anno 125 donne uccise, più di una ogni 3 giorni” (Di lunedì 15 agosto 2022) In un anno, tra l’1 agosto 2021 e il 31 luglio 2022, in Italia sono state uccise 125 donne, in aumento rispetto alle 108 dei 12 mesi precedenti, in media più di una ogni 3 giorni. È quanto emerge dal dossier annuale del Viminale, che sottolinea anche come, finito l'effetto del lockdown, nell'ultimo anno siano aumentati i reati, che se restano però ancora sotto il livello pre-pandemia. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 agosto 2022) In un, tra l’1 agosto 2021 e il 31 luglio 2022, in Italia sono state125, in aumento rispetto alle 108 dei 12 mesi precedenti, in media più di una. È quanto emerge dal dossier annuale del, che sottolinea anche come, finito l'effetto del lockdown, nell'ultimosiano aumentati i reati, che se restano però ancora sotto il livello pre-pandemia.

Agenzia_Ansa : In un anno, tra il primo agosto 2021 e il 31 luglio 2022, sono state uccise in Italia 125 donne, in aumento rispett… - LaStampa : Femminicidi, il Viminale registra +15,7 per cento: 125 donne uccise in un anno, più di una ogni tre giorni - rtl1025 : ??In un anno sono state uccise 125 #donne, in aumento rispetto alle 108 dei 12 mesi precedenti, in media più di una… - lou_klaudia : RT @rtl1025: ??In un anno sono state uccise 125 #donne, in aumento rispetto alle 108 dei 12 mesi precedenti, in media più di una ogni 3 gior… - maximilianocot1 : RT @SkyTG24: Viminale: “In un anno 125 donne uccise, più di una ogni 3 giorni” -