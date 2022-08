Torino choc, ragazzo di 25 anni suicida in carcere: ha infilato la testa in un sacchetto di plastica (Di lunedì 15 agosto 2022) Un ragazzo di 25 anni , detenuto nel carcere delle Vallette di Torino , si è tolto la vita in cella , coprendosi con un lenzuolo e infilando la testa in un sacchetto di plastica . A rendere noto l'... Leggi su leggo (Di lunedì 15 agosto 2022) Undi 25, detenuto neldelle Vallette di, si è tolto la vita in cella , coprendosi con un lenzuolo e infilando lain undi. A rendere noto l'...

marioalbanese1 : RT @Edorsi53: @RobertoRenga La @Gazzetta_it non smette di sbalordire. I trionfi del nuoto esclusi dalla prima pagina, così come la morte di… - sonostorie : RT @Edorsi53: @RobertoRenga La @Gazzetta_it non smette di sbalordire. I trionfi del nuoto esclusi dalla prima pagina, così come la morte di… - simobiancoblu77 : RT @Edorsi53: @RobertoRenga La @Gazzetta_it non smette di sbalordire. I trionfi del nuoto esclusi dalla prima pagina, così come la morte di… - giga_97 : RT @Edorsi53: @RobertoRenga La @Gazzetta_it non smette di sbalordire. I trionfi del nuoto esclusi dalla prima pagina, così come la morte di… - stefanofantuzzi : RT @Edorsi53: @RobertoRenga La @Gazzetta_it non smette di sbalordire. I trionfi del nuoto esclusi dalla prima pagina, così come la morte di… -