Scomparsa figlia di' superpoliziotto' | ricerche nell' isola d' Elba

(Di lunedì 15 agosto 2022)sono in corso all'd'(Livorno) per ladi una donna di 48 anni, Marina Paola Micalizio,del '', Pippo Micalizio che negli anni '80 e '90 indagò sulle ...

repubblica : Isola d'Elba, scomparsa da ieri la figlia del superpoliziotto Pippo Micalizio. Trovato morto il cane, recuperato il… - fisco24_info : Scomparsa la figlia del 'superpoliziotto', ricerche nell'isola d'Elba: Trovato il suo cane morto, vicino il cellula… - infoitinterno : La figlia di Pippo Micalizio, il superpoliziotto anti-mafia, scomparsa all'Isola d'Elba - infoitinterno : Giallo sull'isola d'Elba, scomparsa figlia ex-super poliziotto Pippo Micalizio - infoitinterno : Marina Micalizio, scomparsa sull'isola dell'Elba la figlia del superpoliziotto Pippo -

Ricerche sono in corso all'isola d'Elba (Livorno) per ladi una donna di 48 anni, Marina Paola Micalizio,del 'superpoliziotto', Pippo Micalizio che negli anni '80 e '90 indagò sulle infiltrazioni di mafia e 'ndrangheta al nord. Carabinieri,...... non si hanno più notizie di Marina Paola Micalizio , 48 anni,del noto "superpoliziotto" ... Le ricerche sono coordinate dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri Forestali, in quanto la...(ANSA) - ISOLA D'ELBA (LIVORNO), 15 AGO - Ricerche sono in corso all'isola d'Elba (Livorno) per la scomparsa di una donna di 48 anni, Marina ...Marina Paola Micalizio, 48 anni, è scomparsa da ieri sera. All'alba è stato ritrovato morto, sugli scogli, il suo cane. Le ricerche sono estese a tutta l'isola ...