Richiamo alimentare: il prodotto non deve essere consumato | Si rischia grosso (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Ministero della Salute ha pubblicato un altro Richiamo per un prodotto alimentare che potrebbe contenere un serio rischio se ingerito. Supermercato (foto web)In Italia, il monitoraggio di alimenti e bevande ha lo scopo finale di controllare e assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle norme atte a prevenire eventuali rischi per la salute pubblica, nonché a tutelare gli interessi di coloro che consumano determinati prodotti. Le verifiche ufficiali vengono effettuate in qualunque fase della produzione di un alimento o di una bevanda, ergo nel momento in cui il prodotto viene sottoposto a trasformazione, oppure quando lo si distribuisce, o ancora nel magazzinaggio, quando viene trasportato, messo in vendita e nella fase di somministrazione. Un passaggio importante per garantire ...

